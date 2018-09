«حفتر» يُصدر قرارًا بإنشاء اللواء «73 مشاة» ببنغازي

المتوسط:

أصدر القائد العام للقوات المسلحة المشير، خليفة حفتر، قرارًا يقضي بإنشاء اللواء «73 مشاة»، وتكون تبعيته المباشرة للقيادة العامة للقوات المسلحة، وتمركزه بمدينة بنغازي.

وأوضح المشير «حفتر»، في قراره ذو الرقم «262»، بأن اللواء سيضم في تشكيلته 6 كتائب وهي الكتيبة 153مشاة توكرة، والكتيبة 303 مدفعية المرج، والكتيبة 276 مشاة بنغازي، والكتيبة 165 مشاة البيضاء، والكتيبة 120عمليات خاصة بنغازي، والكتيبة 289 دبابات بنغازي.

وأشار القرار، إلى تكليف العميد علي صالح القطعاني، آمرًا للواء «73» مشاة وحل اللواء خالد بن الوليد لتؤول كافة أسلحته ومعداته وأفراده إلى اللواء 73مشاة.

وختامًا، شدَّد المشير حفتر، على ضرورة العمل بالقرار من تاريخ صدوره وإلغاء كل حكم يُخالفه، داعيًا الجهات المختصة إلى تنفيذه.

