عدل الوفاق: العدو الغاشم يجد في إنقسام مؤسسات الدولة بيئة مساعدة لتنفيذ أعماله الإرهابية

ليبيا – أدانت وزارة العدل بحكومة الوفاق في بيان لها أيادي الإرهاب التي ما إنفكت تستهدف أرواح الليبيين ومقدراتهم وآخرها ما وقع أمس الإثنين من إعتداء غاشم استهدف المؤسسة الوطنية للنفط.

وزارة العدل حثت في بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه الجهات الضبطية وسلطات التحقيق على تتبع كل من يدعم مثل هذه الأعمال أو يدعو إليها أو يسهم بأي شكل من الأشكال في تسهيل ارتكابها وتقديمه للعدالة.

ودعت الوزارة الليبيين على كافة المستويات إلى نبذ الفرقة والخلاف وتوحيد الجهود والمؤسسات من أجل مكافحة هذا الخطر الداهم والعدو الغاشم الذي يجد في تفريق مؤسسات الدولة واستمرار الخلاف السياسي بيئة مساعدة لتنفيذ أعماله الإرهابية.

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