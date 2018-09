مطالبًا الليبيين بنصرة الوطن.. «اللواء السابع»: دقت ساعة الخلاص من المليشيات

المتوسط:

أصدر المكتب الإعلامي باللواء السابع مشاة، بيانًا موجهًا إلى الشعب الليبي من أمام معسكر اليرموك بالعاصمة طرابلس.

وأضاف البيان، الذي حصلت «المتوسط» على نسخة منه، «أيها الشعب الليبي العريق .. إن قواتكم المتمثلة في اللواء السابع المشكل بقرار المجلس الرئاسي رقم 13 لسنة 2017م هو قوة عسكرية نظامية مشكلة من أبنائكم الذين ينتمون لمختلف المناطق والمدن والقرى يتبعون تراتبية عسكرية في إطار من الضبط و الربط العسكري تبدأ من الأعلى رتبة إلى الأحدث؛ منضوية تحت حكومة الوفاق الوطني».

وتابع البيان، «إن أبنائكم التابعين لهذا اللواء والقوة المساندة له أتوا إليكم تلبية لدعوات الوطن والمواطن بعد أن مسه الضر وكان لابد أن يضمد اللواء السابع جراحكم وجراح الوطن ويستعيد له هيبته ويعيد لكم هناءكم بعد أن يقضي على المجرمين والمارقين وقطاع الطرق الذين أطلقوا على أنفسهم مختلف التسميات لتبرير ما يقومون به من افعال وإن اجتمعت كلها في كونها مليشيات نهشت الوطن وأوصلت المواطن إلى حياة الذل والمهانة وحرمته من العيش الكريم».

ولفت البيان، إلى أن «اللواء السابع والقوة المساندة له هو من هذا الوطن وإليه؛ ويرى أن بسط هيبة الدولة هو أقدس واجباته وإعادة المؤسسة العسكرية والقضائية والاقتصادية و الرقابية والخدمية التي لا تقوم الدولة إلا بها هو الواجب الأول الذي لابد من أن يتم تحقيقه حتى ولو دفع حياة كل أفراده ثمنا له».

وأوضح البيان، أن «ضباط وضباط الصف والجنود التابعين للواء السابع والقوة المساندة له لن يقفوا حتى يتم القضاء على الجريمة ودواعش المال العام و العصابات المسلحة، التي عاثت في البلاد فسادا واستباحت حرمات المواطن وجاهرت بأفعالها الدنيئة التي تحرمها كل الأديان وتجرمها كل القوانين؛ فالمساس بحرية المواطن وعيشه والاعتداء عليه وانتهاك حرمة الوطن والإفساد فيه هي أفعال لا يمكن السماح باستمرارها».

وأكد البيان أن «اللواء السابع والقوة المساندة له ليس لهم أية أجندة إلا أجندة الوطن ولا علاقة له بأي توجهات سياسية أو فكرية إلا ما يجمع عليه الليبيون فهو من الليبيين وإليهم ولن يكون إلا أداتهم التي ستحقق أحلامهم في وطن هانئ موحد خال من كل عبث وفساد وإفساد».

وختم البيان موضحًا أن «سيطرة المليشيات على مفاصل الدولة حال دون تقديم الخدمات لأبناء شعبنا الكريم وهذا العمل يعتبر جريمة ضد الإنسانية، ويحاسب عليها القانون ها قد دقت ساعة الخلاص من المليشيات و عصابات الإجرام ودواعش المال العام، فهبوا للالتحام مع إخوتكم في اللواء السابع لنصرة الوطن وتخليصه من العبث و الإجرام. لكم منا يا أبناء شعبنا الحبيب كل التقدير و الوفاء و دعواتكم لنا بالنصر و أرواحنا فداؤكم عشتم وعاشت ليبيا عزيزة كريمة».

