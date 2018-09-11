وزير الخارجية الإيطالي لـ السراج: ندعم جهود حكومة الوفاق لتحقيق الأمن والإستقرار في ليبيا

ليبيا – بحث رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم الثلاثاءفي مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الإيطالي إينزو مواڤيرو ميلانيزي تطورات الوضع السياسي في ليبيا والعلاقات الثنائية وسبل تطوير التعاون بين البلدين.

وزير الخارجية الإيطالي قدم بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق تعازيه في ضحايا الإعتداء الإرهابي الذي إستهدف مقر المؤسسة الوطنية للنفط وضحايا الإشتباكات المسلحة التي شهدتها مؤخراً الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس.

وجدد ميلانيزي دعم بلاده لجهود رئيس المجلس الرئاسي وحكومته في تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

ومن جانبه، أعرب السراج عن شكره لوزير الخارجية الإيطالي على ماقدمه من تعازي ودعم بلاده للمسار الديمقراطي في ليبيا.

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