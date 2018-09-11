حفتر يوجه بإنشاء لواء جديد في بنغازي

أصدر القائد العام للجيش الوطني، المُشير خليفة حفتر، الثلاثاء، قراراً يقضي بإنشاء اللواء 73 مُشاة، على أن يكون موقع تمركزه في مدينة بنغازي، وتبعيته المُباشرة إلى القيادة العامة للجيش.

وبحسب القرار، سيتكون اللواء الجديد من 6 كتائب وهي: 153 مُشاة “توكرة”، 165 مُشاة “البيضاء”، 303 مدفعية “المرج”، 129 عمليات خاصة “بنغازي” 276 مُشاة “بنغازي”، 298 دبابات “بنغازي”.

وكلف المُشير اللواء علي صالح حمد القطعاني آمراً للواء 73 مُشاة، كما أمر بحل لواء خالد بن الوليد وتحويل كافة أسلحته وآلياته وأفراده ومُعداته إليه.

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