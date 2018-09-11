تدشين سجل مدني بمنطقة المقزحة جنوبي بنغازي

بنغازي-العنوان

استلمت مصلحة الأحوال المدنية بنغازي اليوم الثلاثاء من المجلس المحلي المقزحة جنوبي بنغازي مقرا لتدشين مكتب للسجل المدني بالمنطقة.

وقام مدير مصلحة الأحوال المدنية بنغازي مقدم أسامة الدرسي برفقة ضباط وضباط الصف ومسؤولي فرع الإدارة بزيارة إلى منطقة المقزحة لاستلام المقر.

وأكد مدير الفرع خلال لقاءه بمسؤولي المنطقة أن قسم المشروعات بإدارة الفرع سيبدأ عمليات الصيانة وتجهيز المبنى ليكون مكتبا للسجل المدني المقزحة.

وأضاف الدرسي خلال لقاءه بمسؤولي وأعيان المنطقة أن سيتم الانتهاء من أعمال الصيانة خلال أسابيع وسيكون للمنطقة سجل خاص بهم، كما ستكون هناك لأغلب المناطق سجلات خاصة بها من أجل ايصال الخدمات لكافة المواطنين بصورة سريعة.



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