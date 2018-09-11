اللواء السابع: “دقت ساعة الخلاص من المليشيات وعصابات الإجرام ودواعش المال العام”

كشف اللواء السابع مشاة في بيان إلى الشعب الليبي من أمام معسكر اليرموك بالعاصمة طرابلس هدف حملته في طرابلس.

وجاء في البيان الذي اطلعت عليه صحفية الأيام ووجهه إلى الشعب الليبي، “إن قواتكم المتمثلة في اللواء السابع المشكل بقرار المجلس الرئاسي رقم 13 لسنة 2017م هو قوة عسكرية نظامية مشكلة من أبنائكم الذين ينتمون لمختلف المناطق والمدن والقرى يتبعون تراتبية عسكرية في إطار من الضبط و الربط العسكري تبدأ من الأعلى رتبة إلى الأحدث ؛منضوية تحت حكومة الوفاق الوطني”.

وقال اللواء في بيانه “ان أبنائكم التابعين لهذا اللواء والقوة المساندة له أتوا إليكم تلبية لدعوات الوطن والمواطن بعد أن مسه الضر وكان لابد أن يضمد اللواء السابع جراحكم وجراح الوطن ويستعيد له هيبته ويعيد لكم هناءكم بعد أن يقضي على المجرمين والمارقين وقطاع الطرق الذين أطلقوا على أنفسهم مختلف التسميات لتبرير ما يقومون به من أفعال وإن اجتمعت كلها في كونها مليشيات نهشت الوطن وأوصلت المواطن إلى حياة الذل والمهانة وحرمته من العيش الكريم”.

وأضاف البيان أن “اللواء السابع والقوة المساندة له هو من هذا الوطن وإليه؛ ويرى أن بسط هيبة الدولة هو أقدس واجباته وإعادة المؤسسة العسكرية والقضائية والاقتصادية والرقابية والخدمية التي لا تقوم الدولة إلا بها هو الواجب الأول الذي لابد من أن يتم تحقيقه حتى ولو دفع حياة كل أفراده ثمنا له”.

وبين اللواء “أن ضباط وضباط الصف والجنود التابعين للواء السابع والقوة المساندة له لن يقفوا حتى يتم القضاء على الجريمة ودواعش المال العام و العصابات المسلحة التي عاثت في البلاد فسادا واستباحت حرمات المواطن و جاهرت بأفعالها الدنيئة التي تحرمها كل الأديان وتجرمها كل القوانين ؛فالمساس بحرية المواطن وعيشه والاعتداء عليه وانتهاك حرمة الوطن والإفساد فيه هي أفعال لا يمكن السماح باستمرارها”.

وشدد البيان على “أن اللواء السابع والقوة المساندة له ليس لهم أية أجندة إلا أجندة الوطن ولا علاقة له بأي توجهات سياسية أو فكرية إلا ما يجمع عليه الليبيون فهو من الليبيين وإليهم ولن يكون إلا أداتهم التي ستحقق أحلامهم في وطن هانئ موحد خال من كل عبث وفساد وإفساد”.

واعتبر البيان “إن سيطرة المليشيات على مفاصل الدولة حال دون تقديم الخدمات لأبناء شعبنا الكريم.. يعتبر جريمة ضد الإنسانية ويحاسب عليها القانون” وتابع “ها قد دقت ساعة الخلاص من المليشيات وعصابات الإجرام ودواعش المال العام فهبوا للالتحام مع إخوتكم في اللواء السابع لنصرة الوطن وتخليصه من العبث و الإجرام”.

وختم اللواء بانه بالقول “لكم منا يا أبناء شعبنا الحبيب كل التقدير والوفاء ودعواتكم لنا بالنصر وأرواحنا فداؤكم عشتم وعاشت ليبيا عزيزة كريمة”.

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