سلامة والسراج يتفقان على ضرورة الالتزام بالمسار الديمقراطي

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، غسان سلامة، ونائبته للشؤون السياسية السفيرة ستيفاني ويليامز.

وبحسب صفحة الحكومة على الفيسبوك، فقد اتفقوا على ضرورة الالتزام بالمسار الديمقراطي وإجراء انتخابات على قاعدة دستورية سليمة، تنهي المراحل الانتقالية للوصول لمرحلة سياسية مستقرة.

وأكد المسؤولان الأمميان على أهمية توحيد جميع الجهود في مواجهة الإرهاب الذي لا يفرق بين الليبيين.

وتطرق الاجتماع إلى المعالجات التي تم الإتفاق بشأنها لإعادة الهدوء، وضمان أمن المواطنيين بمناطق الاشتباكات التي وقعت مؤخرا بضواحي طرابلس.

هذا وبحث الاجتماع الإطار المقرر لتنفيذ الترتيبات الأمنية وفقا لما أعلنه المجلس الرئاسي وتضمنه الاتفاق السياسي.

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