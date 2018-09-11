السراج يبحث مع سلامة سبل إعادة الهدوء إلى مناطق جنوب طرابلس

ليبيا – اجتمع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم االثلاثاء بمقر المجلس بطرابلس مع كل من رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا السيد غسان سلامة، ونائبته للشؤون السياسية السفيرة ستيفاني ويليامز.

البعثة الاممية قدمت بحسب المكتب الاعلامي لرئيس الرئاسي التعازي للسراج على ضحايا الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مقر المؤسسة الوطنية للنفط، مؤكدين على ما دعا اليه من ضرورة توحيد جميع الجهود في مواجهة الإرهاب الذي لا يفرق بين الليبيين.

وتناول الاجتماع المعالجات التي اتفق بشانها لإعادة الهدوء وضمان أمن المواطنيين بمناطق الاشتباكات التي وقعت مؤخراً جنوب العاصمة طرابلس.

كما بحث الاجتماع الإطار المقرر لتنفيذ الترتيبات الأمنية وفقاً لما أعلنه المجلس الرئاسي وتضمنه الاتفاق السياسي.

وعلى صعيد آخر اتفق المجتمعون على ضرورة الالتزام بالمسار الديمقراطي وإجراء انتخابات على قاعدة دستورية سليمة ، تنهي المراحل الانتقالية وصولاً إلى مرحلة سياسية مستقرة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية