المشير حفتر يبحث مع ميلانيزي وسائل تأمين انتخابات ليبيا القادمة

بحث المشير حفتر القائد العام للقوات المسلحة مع إنزو ميلانيزي وزير الخارجية الإيطالي في بنغازي أمس وسائل تأمين سير الانتخابات الليبية القادمة بشكل يضمن نزاهتها وحمايتها من التزوير، بحسب مكتب الإعلام للقيادة العامة.

ونقلت الخارجية الإيطالية عن ميلانيزي قوله ” إنّ بلاده تعلق أهمية كبيرة على الحفاظ على حوار فعّال مع الجميع، من أجل مصلحة الشعب الليبي”، وأضاف أنّه ينبغي أن تكتمل العملية السياسية من خلال انتخابات شفافة، تتم في ظروف أمنية ملائمة.

وأشارت إلى أنّ المشير حفتر أعرب عن تقديره لدور إيطاليا على مستوى السياسة الخارجية من خلال ما تقدّم من مبادرات متميزة، وأكّد أنّه على استعداد للمساهمة بصورة فعالة في دعم الأمن والاستقرار والحوار في البلاد، لصالح جميع الليبيين.

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