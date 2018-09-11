منظومة الحساونة تتعافى 

قال جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي إن عمليات ضخ المياه من حقول الآبار بمنظومة الحساونة بدأت تعود إلى طبيعتها بعد النجاح في إعادة شحن المحطات الكهربائية المسؤولة عن تشغيلها.

وبدأت الأطقم العاملة وفرق التشغيل والصيانة بمنظومة الحساونة بمُمارسة عملها لإعادة ضخ المياه إلى العاصمة طرابلس والمناطق الغربية، وفق ما ذكرته الصفحة الرسمية لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي.

ويُشار إلى أن الانقطاع المُتكرر في التيار الكهربائي عن المنظومة تسبب في توقف العمل داخلها وقطع المياه عن طرابلس وباقي المناطق المربوطة بالمنظومة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية