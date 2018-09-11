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منظومة الحساونة تتعافى 

تم النشر منذُ 34 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي إن عمليات ضخ المياه من حقول الآبار بمنظومة الحساونة بدأت تعود إلى طبيعتها بعد النجاح في إعادة شحن المحطات الكهربائية المسؤولة عن تشغيلها.

وبدأت الأطقم العاملة وفرق التشغيل والصيانة بمنظومة الحساونة بمُمارسة عملها لإعادة ضخ المياه إلى العاصمة طرابلس والمناطق الغربية، وفق ما ذكرته الصفحة الرسمية لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي.

ويُشار إلى أن الانقطاع المُتكرر في التيار الكهربائي عن المنظومة تسبب في توقف العمل داخلها وقطع المياه عن طرابلس وباقي المناطق المربوطة بالمنظومة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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