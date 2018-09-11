مساعدات صحية ضخمة إلى ليبيا

وزّعت منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع وزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق، الدفعة الأولى من الأدوية الأساسية لستة مراكز للرعاية الصحية الأولية في ليبيا.

وقالت المنظمة في بيان بصفحتها في “فيسبوك”، إن المساعدات ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷدوﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻷدوﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻷﻣﺮاض ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺔ.

وأضافت المنظمة أن هذه الأدوية تغطي احتياجات حوالي 19000 شخص لمدة ثلاثة أشهر، في المناطق التابعة للمرافق الصحية الستة.

ولفتت إلى أنه تم شراء الأدوية والإمدادات الطبية لدعم تنفيذ مشروع الرعاية الصحية الأولية الذي يحمل عنوان “تحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأولية في ليبيا” الذي تموله وزارة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة (DFID) .

وأشارت إلى أن عملية شراء الدفعة الثانية والثالثة من الأدوية والإمدادات الطبية جارية في الوقت الحالي.

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