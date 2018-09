القيادات الأمنية بـ «الوفاق» تُواصل اجتماعاتها لمتابعة الوضع الأمني في طرابلس

المتوسط:

عقد عددٌ من القيادات الأمنية اجتماعًا اليوم الثلاثاء، ضم كل من وكيل وزارة الدفاع لحكومة الوفاق الوطني، اوحيده عبدالله اوحيده، وآمر الحرس الرئاسي اللواء نجمي الناكوع، ورئيس المخابرات الليبية اللواء عبدالقادر التهامي، ورئيس جهاز المباحث العامة اللواء رشيد محمد الرجباني ونائب رئيس الجهاز اللواء إبراهيم الصادق الشقف، ومدير إدارة الاستخبارات العسكرية اللواء إمحمد ميلاد، ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب العميد محمد بشير صالح، ونائب رئيس المخابرات الليبية العميد ميلود المصري، ومدير مديرية أمن طرابلس العميد صلاح الدين السموعي، ونائبه العميد رمضان برباش، ومدير إدارة الشؤون الأمنية المكلف العميد رجب ميلاد صالح، والعميد كمال الزياني من جهاز المباحث العامة، والعقيد خالد محمد البصير مدير مكتب معلومات رئيس المجلس الرئاسي.

وخلال اللقاء، تمَّ استعراض تقارير عن الحالة الأمنية في منطقة طرابلس الكبرى، والترتيبات التي اتخذت لتأمين سلامة المواطنين ومقار مؤسسات الدولة، وآليات التنسيق بين الأجهزة الأمنية المختلفة.

ويأتي هذا في إطار استمرار اجتماعات الأمس، التي ترأسها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج، لمتابعة الوضع الأمني.

