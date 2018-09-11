السراج يبحث مع سلامة ونائبته سبل إعادة الهدوء إلى طرابلس

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، الثلاثاء، مع المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، ونائبته “ستيفاني ويليامز”، بنود اتفاق التهدئة؛ لضمان أمن المواطنين في مناطق الاشتباكات بطرابلس.

وتناول الاجتماع الذي عقد في طرابلس، المعالجات التي اُتُّفق بشأنها لإعادة الهدوء وضمان أمن المواطنين في مناطق الاشتباكات جنوب العاصمة، والإطار المقرر لتنفيذ الترتيبات الأمنية وفقًا لما أعلنه المجلس الرئاسي وتضمنه الاتفاق السياسي”، وفق المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق.

يشار إلى أن البعثة الأممية رعت لقاءً بين قادة الأطراف المتقاتلة في طرابلس، بحضور عسكريين وأعيان وحكماء من مناطق عدة، توصلوا فيه إلى تمديد وقف إطلاق النار جنوب طرابلس.

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