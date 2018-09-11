السلاك : التقارير الأولية عن هجوم مؤسسة النفط تشير إلى إن منفذيه ثلاثة أفارقة

ليبيا – أكد الناطق الرسمي باسم رئيس المجلس الرئاسي محمد السلاك أمس الإثنين أن العملية الإرهابية الغادرة التي استهدفت المؤسسة الوطنية للنفط نفذها ثلاثة إرهابيين.

السلاك أشار بحسب إدارة الإعلام و التوصل برئاسة الوزراء إلى أن التقارير الأولية تفيد أن الإرهابيين من أصول إفريقية قاموا بتفجير أنفسهم بواسطة أحزمة ناسفة .

لافتاً إلى أن الهجوم أسفر عن وفاة موظفين اثنين وإصابة 10 أشخاص بجروح.

وأعلن تنظيم داعش الارهابي ، الثلاثاء ، مسؤوليته عن هجوم المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس بعد أكثر من 24 ساعة من العملية فى إطار ما أسماه استمراره في استهداف المصالح الاقتصادية لـ ” حكومات الطواغيت “الموالية للصليبيين في ليبيا.

وبحسب موجز صحفي صادر عن التنظيم نشره موقع “ – site intelligence group enterprise “ العالمي والمتخصص فى متابعة الجماعات الإرهابية فى شمال أفريقيا وسوريا والذي ينشر بيانات التنظيم دورياً فأن ثلاثة انغماسيين ممن وصفهم بجنود الخلافة هم من قاموا بالهجوم .

وأضاف بأن الهجوم إستهدف المؤسسة الوطنية للنفط بمدينة طرابلس وهـي أهـم مفصل اقتصادي وصفه التنظيم بأنه يُثبت ” عروش الطواغيت ” وأجنادهـم ويمدهـم بأموال طائلة تستعمل في الحرب على من يسميهم بالمجاهدين .

وتابع ” : فاشتبكوا مع حراسـها موقعيـن ما يزيد على 37 مرتدا بين قتيل وجريح، ثم أحرقوا مبنى المؤسسة وأتلفوا محتوياته، وارتقوا إثر ذلك شـهداء كما نحسبهم، ولله الحمد على توفيقه “.

وفى ختام موجزه الصحفي أكد التنظيم بأن حقول النفط الداعمة لمن أسماهم لصليبيين ومشاريعهم في ليبيا هي هـدف مشروع للمجاهدين متوعداً بأن الأيام حبلى بما يسوؤهم وذلك على حد زعمه .

المرصد – متابعات

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