برلماني يوضح أسباب هجوم «داعش» على «الوطنية للنفط»

استنكر عضو مجلس النواب فتحي باشاغا، اليوم الثلاثاء، الهجوم “الإرهابي” الذي استهدف المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس.

وحمل باشاغا، في تصريحات صحافية، المجلس الرئاسي مسؤولية الفشل الأمني بالعاصمة باعتباره صاحب الشرعية المحلية والدولية، وفقا للاتفاق السياسي، مشيرًا إلى أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج لم يهتم بوضع الخطط الأمنية في أي برنامج بهدف بسط الأمن.

وقال باشاغا في تصريح للرائد، إن المجلس الرئاسي لم يهتم بالخطط الأمنية الخاصة بالترتيبات الأمنية ولم يضعها في أي برنامج، وهو من يتحمل المسؤولية .

وأكد باشاغا، أن تنظيم داعش الإرهابي تمكن من تنفيذ العملية بسبب الفراغ الأمني بين كتائب ومجموعات مسلحة لبعض الأجهزة التى تقع في دائرة منفصلة عن دوائر الدولة، بالإضافة إلى أن الحكومة اجتمعت مرة واحدة في 6 أشهر في تسيب كامل من أعلى السلطة إلى آخر فرد في أي جهاز أمني، وأيضا عملية الفساد والنهب للمال العام.

