«سيالة» يبحث مع نظيره اللبناني أوجه التعاون المشترك

التقى وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة، اليوم الثلاثاء، مع وزير خارجية لبنان الشقيقة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية جبران باسيل على هامش أعمال اجتماع الدورة العادية ( 150 ) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء خارجية الدول العربية.

وبحسب المكتب الإعلامى لوزارة الخارجية، فإن الجانبين تطرقا إلى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ليبيا ولبنان، مشيران إلى أهمية العمل على تطوير التعاون الثنائي المشترك بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الليبي و اللبناني .

