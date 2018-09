المتوسط:

نشرت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، مقطع فيديو يظهر عددا من مشاهد التدريبات لقوة التدخل الخاصة خلال احتفال تخرج دفعه جديدة من القوة القتالية.

وقالت شعبة الإعلام الحربي، عبر صفحتها بـ«فيسبوك»، «إن تدريب وتأهيل قوة التدخل الخاصة يأتي تجاوزا لكل الظروف والتحديات التي خلفتها الحرب في الدولة الليبية».

وأضافت الشعبة «أن هذه التدريبات يشرف عليها عناصر القوة ومدربون أكفاء على أعلى مستوى من التدريب، يحصل من خلالها الخريجون على لياقة بدنية وجسمانية عالية وقدرة قتالية فائقة».

The post شاهد| تدريبات قاسية لـ«قوة التدخل الخاصة».. وتخريج دفعة جديدة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية