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مبادرة في البيضاء لاكتشاف مواهب التمثيل

تم النشر منذُ 37 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أطلق مجموعة من الفنانين في البيضاء مبادرة فنية لاكتشاف المواهب الشابة من طلبة الجامعات في التمثيل المسرحي والتلفزيوني تحت اسم “مسرح صقر”.

وتهدف هذه المبادرة للوصول إلى كافة الجامعات والمعاهد والشباب بشكل عام، لتغذية الفن الليبي بفرعية التلفزيون والمسرح، بوجوه شابه جديدة لم تحظَ بفرصة لإبراز موهبتها، ويطمح القائمون على هذه المبادرة أن تصل لكافة مدن ليبيا.

وتقوم المبادرة على تقديم عروض قصيرة من إعداد وتقديم المشارك، لتحصل بعدها على تقييم من قبل لجنة تضم أسماء رائدة في المسرح والتلفزيون، على رأسهم المخرج التلفزيوني محمود الزردومي، والفنان ميلود العمروني، والمخرج المسرحي عزالدين المهدي، والفنانة سلوى المقصبي، والفنانة سعاد خليل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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