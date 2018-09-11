مبادرة في البيضاء لاكتشاف مواهب التمثيل

أطلق مجموعة من الفنانين في البيضاء مبادرة فنية لاكتشاف المواهب الشابة من طلبة الجامعات في التمثيل المسرحي والتلفزيوني تحت اسم “مسرح صقر”.

وتهدف هذه المبادرة للوصول إلى كافة الجامعات والمعاهد والشباب بشكل عام، لتغذية الفن الليبي بفرعية التلفزيون والمسرح، بوجوه شابه جديدة لم تحظَ بفرصة لإبراز موهبتها، ويطمح القائمون على هذه المبادرة أن تصل لكافة مدن ليبيا.

وتقوم المبادرة على تقديم عروض قصيرة من إعداد وتقديم المشارك، لتحصل بعدها على تقييم من قبل لجنة تضم أسماء رائدة في المسرح والتلفزيون، على رأسهم المخرج التلفزيوني محمود الزردومي، والفنان ميلود العمروني، والمخرج المسرحي عزالدين المهدي، والفنانة سلوى المقصبي، والفنانة سعاد خليل.

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