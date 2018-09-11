غدامس تتحرك لإغاثة نازحي طرابلس

تسعى بلدية غدامس والجهات المسؤولة في المدينة، لتشكيل لجنة أزمة عليا لتقديم المساعدات للأسر النازحة من طرابلس إلى غدامس نتيجة الاشتباكات الأخيرة بالعاصمة.

وعقدت البلدية اجتماعا ضم عميدها جمال الأسود، وبعض أعضاء البلدية، وممثلين من مكتب صندوق الزكاة، ومكتب الشؤون الاجتماع، وجمعية الهلال الأحمر، وأيضا مكتب التربية والتعليم بالمدينة، وفوج كشاف غدامس.

وناقش الحضور تشكيل لجنة أزمة عليا لدراسة وتقديم المساعدات للأسر النازحة من طرابلس إلى غدامس، حيث تم الاتفاق على توفير جميع مستلزمات هذه الأسر من إيواء وإغاثة وتهيئة ظروف العيش الملائم لهم.

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