الرئاسي : تهديد طرابلس مجدداً غير مبرر وعلى وسائل الإعلام وقف التحريض

ليبيا – أعرب المجلس الرئاسي في بيان له اليوم الاثنين عن استغرابه الشديد لما تم تداوله في بعض وسائل الاعلام لما وصفه بـ” تهديد جديد للعاصمة طرابلس” من قبل بعض الأطراف في اشارة منه لبيان اللواء السابع الذي تعهد فيه بمواصلة مكافحة “المليشيات” التى يتهمها بالسيطرة على العاصمة.

الرئاسي إعتبر في بيانه الذي تلقت المرصد نسخة منه بأن هذا البيان فيه نقض غير مبرر لما تم الاتفاق عليه من وقف لاطلاق النار والتهدئة في مدينة الزاوية .

وقال :” إن هذا الخطاب المستفز، يؤدي الى المزيد من التصعيد ويعرض سلامة الوطن وأمن المواطنين للخطر”.

ودعا الرئاسي في بيانه إلى الاحتكام للعقل والتقيد بما ورد في اتفاق الهدنة الذي اشرفت عليه بعثة الامم المتحدة إلى ليبيا لتجنيب الشعب المزيد من المآسي.

وطالب المجلس كافة وسائل الإعلام، إلى وقف ما وصفه بـ” التحريض الإعلامي ” فوراً وإلى الالتزام بثقافة الوحدة والسلم الأهلي والحوار والتسامح.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية