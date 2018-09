البعثة الأممية تحذر الأطراف الليبية من إصدار أية بيانات تحريضية

أفادت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، بأنه سيتم تنفيذ مخرجات الاتفاق التي تم التوصل إليها في اجتماعى مدينة الزاوية بقصد وقف اطلاق النار في العاصمة طرابلس، مشيرة بأنه سيتم صدور إجراءات جذرية حول هذا الشأن غدًا الأربعاء.

ورحبت البعثة، في بيان مقتضب لها على موقع التواصل الاجتماعى ” الفيس بوك”، باحترام جميع الموقعين للاتفاقات المعقودة ،مطالبة إياهم عدم اصدار البيانات التحريضية او الاستفزازية وضرورة الاعتدال في تصريحاتهم وبياناتهم، لاسيما تلك التي صدرت اليوم والتي تناقض تماما تلك الالتزامات والتي تضعهم تحت طائلة المسؤولية .

جدير بالذكر أن اللواء السابع أصدر اليوم بيانا صباح اليوم الثلاثاء مؤكدا دعمه لدعوات الوطن والمواطن بعد أن مسه الضر قائلا: إن سيطرة المليشيات على مفاصل الدولة حال دون تقديم الخدمات لأبناء شعبنا الكريم وهذا العمل يعتبر جريمة ضد الإنسانية، ويحاسب عليها القانون، داعيا الليبيين إلى الالتحام مع اللواء السابع لنصرة الوطن وتخليصه من العبث و الإجرام، بحسب نص البيان

