أعرب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عن استغرابه لما تتداوله عدد من وسائل الإعلام حول التهديد باشتعال الاشتباكات المسلحة من جديد في العاصمة طرابلس من قبل بعض الأطراف بما يمثل نقضا غير مبرر لما تم الاتفاق عليه من وقف إطلاق النار والتهدئة.

