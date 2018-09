وفاة قيادى بمجلس «شورى ثوار بنغازي» في مصراته

توفي أحد القيادات الإرهابية لدي مجلس شوري ثوار بنغازي ” عبدالمنعم الشيخي ” الملقب ” قاسم “، صباح اليوم الثلاثاء في مدينة مصراته.

وأفاد مصدر مطلع بأن االشيخي توفي في مستشفي الجزيرة بعد معاناه مع المرض الخبيث الذي أصابه في الرأس، ووصل إلى أقصى مراحله.

هذا ويعد ” الشيخي ” من مواليد 1979 ومن سكان الليثي في مدينه بنغازي ، حيث خرج إلى دوله الجزائر خلال فترة التسعينات من القرن الماضي لالتحاقه بتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي ، ثم عاد إلى ليبيا مجددا خلال أحداث ثوره 2011 ليلتحق بكتيبه 17 فبراير ويصبح قيادي من ضمن سريه ” الغرباء “، وخلال تأسيس مجلس شوري ثوار بنغازي في يونيو 2014 أصبح من ضمن المسمي .

و بحسب المصادر ، فأن الشيخي فر هاربا إلى مصراته بعد مواجهات مع القوات المسلحة الليبية في أكثر من محور في مدينة بنغازي ف خلال العام 2016 ، كما أنه متهم في قضية قتل أحد عناصر مجلس شوري ثوار بنغازي في إحدي المصائف بمدينه مصراته

هذا وساهم الشيخي كأحد عناصر سرايا الدفاع عن بنغازي في الهجوم الإرهابي علي الهلال النفطي ومدينة اجدابيا وشرق مناطقها في يوليو 2018 ومشاركته في الهجوم الثاني والثالث الذي وقع في سبتمبر و ديسمبر 2016 علي الموانئ النفطية و الذي إصيب على أثرها في يده اليمني مما أطضره للسفر إلى تركيا في أكثر من مره خلال العام 2017 لتلقي العلاج بها وإزدادت حالته سوء مما إضطر الي دول مشفي الجزيرة في مدينة مصراتة في أوخر يوليو 2018 ليظل فيها ما يزيد عن الشهر.

