بالفيديو | تجدد الاشتباكات وسقوط القذائف بمناطق مختلفة جنوب العاصمة طرابلس

أفادت مصادر، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بتجدد الاشتباكات المتقطعة وسقوط القذائف جنوب العاصمة طرابلس.

وقالت المصادر ان الاشتباكات المتقطعة تجددت في مناطق مختلفة جنوب العاصمة ومنها شارع ولي العهد ومنطقة مشروع الهضبة وطريق المطار.

وفيما يلي فيديو للاشتباكات بمنطقة ولي العهد نقلاً عن صفحات الفيسبوك:

فيديو اخر لـ اصوات الاشتباكات بالقرب شارع ولي العهد Posted by ‎تك يحرق كل شي‎ on Tuesday, September 11, 2018

وفيما يلي فيديو للاشتباكات بمنطقة مشروع الهضبة نقلاً عن صفحات الفيسبوك:

فيديو لـ اصوات الاشتباكات وسقوط قذائف عشوائية بمنطقة المشروع Posted by ‎تك يحرق كل شي‎ on Tuesday, September 11, 2018

ويأتي تجدد الاشتباكات عقب سقوط قذيفتين على مطار معيتيقة الدولي واشارت المصار إلى تصاعد الدخان من المطار واشتعال النيران فيه, وتشير المصادر إلى أن الهدف كان أحد مقرات قوة الدرع، مشيرة بأن أعمدة دخان كثيفة تتصاعد من مطار وقاعدة معيتيقة الجوية بعد سقوط قذائف داخل أسواره.

وفيما يلي فيديو يوضح اشتعال النيران في مطار معيتيقة نقلاً عن صفحات الفيسبوك:

فيديو تم تصويرة من محيط معيتيقة يبين اشتعال النيران داخل مطار معيتيقة Posted by ‎تك يحرق كل شي‎ on Tuesday, September 11, 2018

وكان الناطق الرسمي باسم اللواء السابع مشاة سعد الهمالي قد قال في تصريحات اعلامية لبوابة افريقيا حول معركة تحرير طرابلس “انتظروا المفاجآت لأن ساعة الفوضى قد انتهت وحانت ساعة الخلاص”.

جدير بالذكر أن العاصمة طرابلس شهدت منذ الثلاثاء الماضي هدوء حذر إثر اجتماع اتفاق الهدنة الأخير بين أطراف القتال بمدينة الزاوية مطلع الأسبوع الجاري، لوقف إطلاق النار في العاصمة طرابلس برعاية البعثة الأممية و التي توصلا فيه إلى 8 بنود لعل أهمها حل كافة الميلشيات المسلحة.