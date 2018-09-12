مصلحة الأحوال بنغازي تزور منطقة المقزحة وتنشي سجلا خاصا بالمنطقة

بنغازي 12 سبتمبر 2018 (وال) – استلمت مصلحة الاحوال المدنية بنغازي الثلاثاء من المجلس المحلي المقزحة المبنى الذي سيكون المبنى الخدمي للمنطقة .

وقام مدير مصلحة الاحوال المدنية بنغازي مقدم أسامة الدرسي برفقة ضباط وضباط الصف ومسؤولي فرع الإدارة بزيارة الى منطقة المقزحه للاستلام المقر.

وأكد مدير الفرع خلال لقاءه بمسؤولي المنطقة بأن قسم المشروعات بإدارة الفرع ستبدأ عمليات الصيانة وتجهيز المبنى ليكون مكتبا للسجل المدني .

وأضاف الدرسي خلال لقاءه بمسؤولي وأعيان المنطقة أنه سيتم الانتهاء من أعمال الصيانة خلال أسابيع وسيكون للمنطقة سجل خاص بهم كما ستكون هناك لأغلب المناطق سجلات خاصة بهم من أجل اإيصال الخدمات لكافة المواطنين بصورة سريعة.

وتأتي هذه الخطوة من قبل مدير مصلحة الاحوال المدنية فرع بنغازي للرفع من معاناة المواطن بحيث يجد كل ما يريده المواطن من السجل المدني بمنطقته. (وال – بنغازي) ع ع

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