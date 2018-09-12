سطو مسلح على البئر 411 في منظومة الحساونة

أعلنت إدارة المنطقة الجنوبية بمنظومة الحساونة سهل الجفارة التابعة لجهاز النهر الصناعي أن مجموعة مسلحة قامت بأعمال تخريب و سطو على البئر رقم 411 و عند قرب وصول الفريق المكلف بالعمل اليومي الروتيني التابع للجهاز قام المسلحون بالرماية النارية عليهم ولاذت العصابة المسلحة بالفرار .

و أفادت الإدارة في الخبر الذي نشرته على صفحتها الرسمية أن الرماية لم تصب أي عنصر من فريق العمل، فيما أسفر الهجوم على خسارة المحول الكهربائي الذي يعد أهم مادة من مكونات البئر .

كما أشارت الإدارة إلى أن البئر 411 كان قبل الاعتداء متاح للتشغيل ومن ضمن الأبار العاملة .

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