أفاد آمر قوة الردع بوسليم التابعة لـ ” عبدالغني الككلي “، حسين بوخطوة، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، بإصابة عدد من الأشخاص، مساءً أمس الإثنين، جراء سقوط قذيفة داخل الحدود الإدارية لمنطقة أبوسليم جنوب العاصمة طرابلس.

وأكد شهود عيان من منطقة ابوسليم، في تصريحات خاصة للمتوسط ،سقوط ثلاث قذائف خلف ما يعرف بالمجمع والبلدية، أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص من الشظايا.

