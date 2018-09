نفى مدير المكتب الإعلامي باللواء السابع سعد الهمالي، اختراق قواته للهدنة التي تم الاتفاق عليها مطلع الأسبوع الجاري بمدينة الزاوية برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأكد الهمالي، في تصريح خاص للــ ” المتوسط” بأن قواته لم تخترق الهدنة، مشيرًا إلى عدم وجود أية اشتباكات في محاورهم وتمركزاتهم ،مشددًا على أنهم « لازالوا يحافظون على مواقعهم» جنوب العاصمة طرابلس.

The post «اللواء السابع» لــ«المتوسط»: لم نخترق الهدنة حتى الآن appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية