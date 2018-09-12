البعثة الأممية تنبه أطراف النزاع في طرابلس

طالبت البعثة الأممية من أطراف النزاع في العاصمة طرابلس بالالتزام بما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار بما فيها التصريحات والبيانات الاستفزازية التي من شأنها إعادة توتير الأجواء.

وقالت البعثة في بلاغ لها إنه “بينما يتم تنفيذ ما اتفق عليه في اجتماعي الزاوية من وقف اطلاق النار ومن اجراءات جذرية سيبدأ صدورها غدا ، واذ ترحب البعثة باحترام جميع الموقعين للاتفاقات المعقودة ، فهي تهيب بهم عدم اصدار البيانات التحريضية او الاستفزازية وتنبههم الى ضرورة الاعتدال في تصريحاتهم وبياناتهم لاسيما تلك التي صدرت اليوم والتي تناقض تماما تلك الالتزامات والتي تضعهم تحت طائلة المسؤولية.”

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