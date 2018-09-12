«حراك شباب طرابلس» يعلن مسؤوليته عن قصف مطار معيتيقة

أعلنت مجموعة تطلق على نفسها إسم ” حراك شباب طرابلس “اليوم الأربعاء، مسؤوليتها عن قصف مطار معيتيقة الدولي ،مساء أمس الثلاثاء.

وأظهر الحراك، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعى “الفيس بوك” مقطع مصور يظهر من خلاله «عملية إطلاق الصواريخ نحو المطار» تنفيذاً لما أعلن عنه، في وقت سابق، عن قصفه للمطار.

جدير بالذكر أن الحراك طالب كل الموظفين والعاملين بالمطار من الخروج فوراً و تسليمه للدولةوذلك قبل نحو ساعة من قصفه، مشددة على أنه حال عدم الاستجابة لمطالبهم فإنها سوف تقوم بقصف المطار بالصواريخ.

القائد الدريةها قد وفينا بما وعدناكم به على جميع الموظفين و العاملين بـ مطار معيتيقة الخروج فوراًلن نتوقف حتى يتم تسليم المطار للدولة Posted by ‎حراك شباب طرابلس‎ on Tuesday, September 11, 2018

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