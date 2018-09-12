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المجلس الرئاسي: نستغرب تهديد جديد لطرابلس من بعض الأطراف

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أستغرب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ما قال إنه «تهديد جديد للعاصمة طرابلس من بعض الأطراف» دون أن يسميهم.

وأعتبر المجلس الرئاسي في بيان مبهم ليل الثلاثاء أن «ما جرى تداوله في وسائل الإعلام من قبل بعض الأطراف فيه نقض غير مبرر لما تم الاتفاق عليه من وقف لاطلاق النار والتهدئة في مدينة الزاوية».

ولفت المجلس الرئاسي إلى أن «هذا الخطاب المستفز، يؤدي الى المزيد من التصعيد ويعرض سلامة الوطن وأمن المواطنين للخطر».

ودعا المجلس الرئاسي إلى «الاحتكام للعقل والتقيد بما ورد في اتفاق الهدنة الذي اشرفت عليه بعثة الامم المتحدة إلى ليبيا لتجنيب الشعب المزيد من المآسي».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • نحن الذين نستغرب. الم تفهموا بعد يا خوازير الفرقاطه يا مرتزقه بأنكم كمشة. عملاء و خونه و مخانب و جبناء لعنكم الله انتم سبب كل هذا الدمار الذي يعيشه الليبيين يا فروخ الحرام يا تيوس. ثم هذه الجماعات هي المليشيات التي تدعمونها لتحميكم من الليبيين و لكن باذن الله ساعة الخلاص قربت و سننتقم منكن يا حيوانات الفرقاطه

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