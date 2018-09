السطو على أحد آبار النهر الصناعي العظيم

أعلنت إدارة المنطقة الجنوبية بمنظومة الحساونة سهل الجفارة التابعة لجهاز النهر الصناعي، قيام مجموعة مسلحة أعمال تخريب و سطو على البئر رقم 411، مشيرة إلى أنه عند قرب وصول الفريق المكلف بالعمل اليومي الروتيني التابع للجهاز قام المسلحون بالرماية النارية عليهم ولاذت العصابة المسلحة بالفرار .

و أفادت الإدارة،في تدوينة لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى ” الفيس بوك” أن الرماية لم تصب أي عنصر من فريق العمل، فيما أسفر الهجوم على خسارة المحول الكهربائي الذي يعد أهم مادة من مكونات البئر ، مشيرا بأن البئر 411 كان قبل الاعتداء متاح للتشغيل ومن ضمن الأبار العاملة .

