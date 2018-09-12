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السطو على أحد آبار النهر الصناعي العظيم

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

أعلنت إدارة المنطقة الجنوبية بمنظومة الحساونة سهل الجفارة التابعة لجهاز النهر الصناعي، قيام  مجموعة مسلحة أعمال تخريب و سطو على البئر رقم 411، مشيرة إلى أنه عند قرب وصول الفريق المكلف بالعمل اليومي الروتيني التابع للجهاز قام المسلحون بالرماية النارية عليهم ولاذت العصابة المسلحة بالفرار .

و أفادت الإدارة،في تدوينة لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى ” الفيس بوك” أن الرماية لم تصب أي عنصر من فريق العمل، فيما أسفر الهجوم على خسارة المحول الكهربائي الذي يعد أهم مادة من مكونات البئر ، مشيرا بأن البئر 411  كان قبل الاعتداء متاح للتشغيل ومن ضمن الأبار العاملة .

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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