أعلن مجلس أعيان ومشائخ ترهونة عن عقد اللقاء الوطني للقبائل والمدن الليبية في مدينة ترهونة صباح يوم السبت المقبل تحت شعار. ” نعم من أجل ليبيا “.
وأفاد المجلس، في بيان مقتضب له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى ” الفيس بوك”،أمس الثلاثاء،أن اللقاء يأتى على خلفية الظروف التي تمر بها البلاد على مختلف الأصعدة، وذلك حتى تعود طرابلس عاصمة لكل الليبيين ، وخالية من كل مظاهر الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وحتى نتمكن من دعم وتفعيل المؤسسات القضائية والنيابة، والعسكرية والشرطية وفق النظم والتشريعات المعمول بها دوليا.
وأفاد المجلس، بـأن اللقاء سيتضمن مناقشة 4 بنود هامة وهما الأحداث الجارية في العاصمة طرابلس، وآلية تفعيل الإرادة السياسية في ليبيا، و صياغة ميثاق للثوابت الوطنية، وتشكيل لجنة تأسيسية للقاء الوطني العام.
The post انطلاق اللقاء الوطني للقبائل والمدن الليبية في «ترهونة» السبت المقبل appeared first on صحيفة المتوسط.
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