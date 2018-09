انطلاق اللقاء الوطني للقبائل والمدن الليبية في «ترهونة» السبت المقبل

أعلن مجلس أعيان ومشائخ ترهونة عن عقد اللقاء الوطني للقبائل والمدن الليبية في مدينة ترهونة صباح يوم السبت المقبل تحت شعار. ” نعم من أجل ليبيا “.

وأفاد المجلس، في بيان مقتضب له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى ” الفيس بوك”،أمس الثلاثاء،أن اللقاء يأتى على خلفية الظروف التي تمر بها البلاد على مختلف الأصعدة، وذلك حتى تعود طرابلس عاصمة لكل الليبيين ، وخالية من كل مظاهر الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وحتى نتمكن من دعم وتفعيل المؤسسات القضائية والنيابة، والعسكرية والشرطية وفق النظم والتشريعات المعمول بها دوليا.

وأفاد المجلس، بـأن اللقاء سيتضمن مناقشة 4 بنود هامة وهما الأحداث الجارية في العاصمة طرابلس، وآلية تفعيل الإرادة السياسية في ليبيا، و صياغة ميثاق للثوابت الوطنية، وتشكيل لجنة تأسيسية للقاء الوطني العام.

