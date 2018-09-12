تقرير | أصوات السلاح تكسر سكون العاصمة مجدداً مع أزمة خدمات تخنق السكان وإتفاق ينتظر التنفيذ

ليبيا – خرق جديد لوقف إطلاق النار وللهدوء الحذر فى العاصمة طرابلس عقب أقل من أسبوع عن خفوت أصوات الرشاشات والمدافع إثر الإتفاق الذي وقعته بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا بين الأطراف المتنازعة ووصفه رئيس البعثة فى إحاطته لمجلس الأمن بـ ” الإتفاق الهش ” عقب مقتل العشرات وإصابة المئات منهم مدنيين فى ذلك الإقتتال.

إنفجارات لأربعة صواريخ على الأقل هزت سكون العاصمة وقع أولها قرب منزل محاذي للطريق السريع فى إتجاه ” تقاطع البيفي ” شرقاً إلى تاجوراء دون أضرار بشرية ثم قرب مطار معيتيقة أما ثالثها ورابعها فقد أصابت نقطة غير معلومة داخل المطار الذي تصاعدت أعمدة الدخان من داخل أسواره.

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وعقب هذا القصف أعلن مطار معيتيقة تحويل رحلاته القادمة له إلى مصراتة ونقل الطائرات الرابضة على أرضه إلى ذات الوجهة نافياً إصابة أي طائرة فى هذا القصف فيما بينت رسوم برنامج ” فلايت رادار ” إقلاع الطائرات نحو الشمال فوق عرض البحر متجنبة الطيران فوق منطقة تاجوراء قبل أن تنحرف شرقاً نحو وجهتها إلى مصراتة ، معلناً بذلك إنطلاق فصل جديد من معاناة المسافرين والنواقل الجوية الوطنية على حد سواء .

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وفى مقطع مصور بثته عبر حساب يحمل إسمها على موقع فيسبوك ، زعمت مجموعة تطلق على نفسها إسم ” حراك شباب طرابلس ” مسؤوليتها عن القصف بعد يومين من تهديد نشرته بالخصوص عبر ذات الصفحة التي نشرت من خلالها أيضاً بياناً يوم السبت الماضي أعلنت فيه عن تأسيس نفسها وأهدافها وأهمها إطلاق سراح السجناء من سجن قوة الردع الخاصة وتسليم مطار معيتيقة إلى الجهات الرسمية فى الدولة وفق لبيان صادر عنها بالخصوص يوم السبت الماضي تلاه ملثمون ظهرت خلفهم رشاشات وقواذف وصواريخ ” كاتيوشا ” .

عقب الإنفجارات الثلاثة علت أصوات الرشاشات والأسلحة المتوسطة فى منطقة طريق مطار طرابلس العالمي فى شارع ” ولي العهد ” تحديداً وما يعرف بـ ” الخط 6 ” وخلف مشروع الهضبة القريب من منطقة أبوسليم لمدة نصف ساعة قبل أن يعود الهدوء إلى المنطقة فيما رجحت مصادر بأن إشتباكاً محدوداً وقع بين لواء الصمود بقيادة صلاح بادي والأمن المركزي أبوسليم بقيادة عبدالغني الككلي المعروف بـ ” غنيوة ” .

وفي أبوسليم المكتضة بالسكان أصيب أربعة أشخاص بجروح إصابة أحدهم بالغة إثر سقوط صاروخ عشوائي أمام محل فى المنطقة تصادف مرورهم من أمامه وقد نقلوا جميعاً لتلقي العلاج فى مستفى الجراحة والحوادث القريب من موقع القصف .

بعثة الأمم المتحدة حذرت مساء الثلاثاء قبل هذه التطورات من خرق وقف إطلاق النار وطالبت بوقف إصدار البيانات الاستفزازية والتحريضية معلنة عن إجراءات وصفتها بالجذرية التي سيتم البدء في تنفيذها منذ الإربعاء فى إطار تثبيت وقف إطلاق النار دون أن توضح طبيعة هذه الإجراءات .

1/2 بينما يتم تنفيذ ما اتفق عليه في اجتماعي الزاوية من وقف اطلاق النار في #طرابلس ومن اجراءات جذرية سيبدأ صدورها غدا ، واذ ترحب البعثة باحترام جميع الموقعين للاتفاقات المعقودة ، فهي تهيب بهم عدم اصدار البيانات التحريضية او الاستفزازية….. — UNSMIL (@UNSMILibya) September 11, 2018

اللواء السابع المعني ضمنياً ببيان البعثة أكد إلتزامه بوقف إطلاق النار وإحترامه للإتفاق وللبعثة الأممية ولجهودها معلناً بأن ما يقوم به يصب فى إطار دعم حكومة الوفاق لتخليصها مما يصفها بـ ” المليشيات الفاسدة ” كما أعلن لاحقاً عن حدوث إطلاق النار وسقوط الصواريخ بمطار معيتيقة بأنه ليس طرفاً فى الإشتباك وإنه يلتزم بمواقعه .

أما الكتائب التابعة لحكومة الوفاق فقد إستنفرت وخرجت من مقراتها مجدداً لتعزيز خطوطها عقب هذا الخرق ورصد مواطنون دبابات ومدفعية مجنزرة تتحرك من المقار نحو مناطق جنوب طرابلس التي شهدت الأسبوع الماضي إشتباكات دامية .

ومن جهته أصدر المجلس الرئاسي الذي يمر هذه الفترة بوضع حرج للغاية مع تدني غير مسبوق لشعبيته وفقاً لإستطلاعات الرأي الصحفية ، بياناً بعد وقت قصير من بيان البعثة طالب فيه بوقف التصعيد وإحترام إتفاق وقف إطلاق النار معرباً عن إستغرابه من البيانات الصادرة من بعض الأطراف واضعاً إياها فى إطار تهديد طرابلس من جديد ، كما إنتقد البيان وسائل الإعلام وطالبها بالإبتعاد عن التحريض والإلتزام بروح السلام والوحدة الوطنية .

ويوم الإثنين جددت مجموعة حراك صوت الشعب فى بيان لها دعوتها للتظاهر للمطالبة برحيل مجلسي النواب والدولة وكذلك الرئاسي عن المشهدالذي وصفته بالمأساوي وقد حددت موعداً لهذه التظاهرات والمسيرات منتصف نهار يوم الأحد القادم محملة بعثة الامم المتحدة مسؤولية إطالة أمد بقاء هذه الأجسام المتنازعة على السلطة ، وفقاُ لنص البيان .

وبينما علق مطار معيتيقة رحلاته مجدداً صباح اليوم الأربعاء إلى وقت غير معلوم يبقى الهدوء الحذر التي تكسره هذه الخروقات بين الفينة والأخرى سيد الموقف إلى حين ظهور نتائج ملموسة تنزع فتيل التوتر من العاصمة وفقاً لما إتفقت عليه الأطراف المتواجدة بها وفي محيطها برعاية بعثة الأمم المتحدة وسط ترقب المواطنين فى ظروف معيشية غير مسبوقة السوء يزيد من وطأتها إنقطاع المياه والكهرباء بشكل متواصل منذ أيام وأسابيع عادا عن أزمتي الغلاء الفاحش وإنعدام السيولة النقدية من المصارف .

المرصد – خاص

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