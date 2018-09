تفقد أعضاء من المجلس البلدي تاجوراء مع عدد من أعضاء لجان الإغاثة بزيارة ميدانية لعدد من الأسر النازحة من طرابلس داخل البلدية .

وتدارس المجتمعون، عقب الزيارة، أمس الأحد،على ظروف واحتياجات النازحين الذين تم إيوائهم في فندق 17 فبراير بمنطقة مشروع النصر بتاجوراء، مشيرة إلى أن هناك بعض الاحتياجات من مياه للشرب ومواد تنظيف تم توفيرها بمجهودات وإعانات ذاتية من اللجنة.

