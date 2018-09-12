صور | القبض على ” عصابة ” سرقت منزل مواطن فى غرب طرابلس بالتعاون مع قريب مالكه

ليبيا – أعلن جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية إستمرار جهوده التي قال إنها تهدف لمكافحة الجريمة و فرض الأمن في كافة مناطق العاصمة طرابلس .

وكشفت إدارة التوثيق والإعلام بالجهاز مساء الثلاثاء لـ المرصد عن القبض علي تنظيم إجرامي وصفته بالخطير لقيامه بإقتحام منزل مواطن بمنطقة السراج غربي طرابلس .

وأضاف الجهاز إن الجريمة نفذها التشكيل بالتنسيق مع أحد أقارب المنزل بغرض الخطف والسرقة والإبتزاز قبل أن يتم إكتشاف أمرهم والقبض عليهم .

وقال بأن إدارة القبض و التحري التابعة له تمكنت وخلال مدة قصيرة من القبض علي المتهمين الثلاثة الموضحيين في الصور التي نشرتها لهم والتحقيق معهم و إحالتهم إلي النيابة العامة وقد تبين تطابق وجوههم مع وجوه الذين إلتقطتهم كاميرا المراقبة بالمنزل .

وتعهد جهاز الأمن العام بالضرب بيد من حديد كل من سيعتبره يهدد حياة المواطن وأملاكه للخطر داعياً الجميع إلى سرعة التوجه لإدارة القبض و التحري بجانب معسكر 7 أبريل سابقاً للإبلاغ عن أي واقعة .

المرصد – متابعات

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