البرلمان الأوروبي يطالب بحل الميليشيات في ليبيا

طالب أغلب أعضاء البرلمان الأوروبي بحل المليشيات في ليبيا، مؤكدين أن ذلك هو الحل الأمثل لوضع البلاد وإرساء عملية سياسية جامعة لا يتم فيها إقصاء أي طرف.

جاء ذلك خلال جلسة للبرلمان الأوروبي، مساء اليوم الثلاثاء، خصصها لمناقشة الوضع الليبي، شارك فيها اثنان وعشرون نائبا اوروبيا بمداخلات محددة حول ⁧ليبيا⁩، وركزوا فيها على الانقسامات بين الحكومات الأوروبية في هذا الموضوع.

وأكد المجتمعون أن خيار دعم حكومة تخضع لسيطرة المليشيات هو خيار خاطئ، في إشارة لدعمهم لما تسمى حكومة الوفاق المنصبة من الغرب.

كما ناقشوا الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون غير الشرعيون وتردي الاوضاع المعيشية لليبيين، مؤكدين عدم جدوى تنظيم الانتخابات دون إطار قانوني قوي.

ووجه أغلب أعضاء البرلمان انتقادات لاذعة إلى الممثلة العليا للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، متهمين إياها بدعم حكومة وهمية لا تسيطر على أي شيء.

