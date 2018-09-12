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بماذا رد سعد الهمالي على سقوط قذائف على مطار معيتيقة؟

تم النشر منذُ 53 دقيقة
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مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

أكد مدير المكتب الإعلامي باللواء السابع سعد الهمالي بأن اللواء السابع  لم يخترق الهدنة وإنه مازال محافظاً على تمركزاته.

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عن مصدر الخبر

جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

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