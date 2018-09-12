بماذا رد سعد الهمالي على سقوط قذائف على مطار معيتيقة؟

أكد مدير المكتب الإعلامي باللواء السابع سعد الهمالي بأن اللواء السابع لم يخترق الهدنة وإنه مازال محافظاً على تمركزاته.
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جريدة الايام الليبية
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
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