اللواء السابع : هذه الجريمة البشعة فضحت سلوكيات المليشيات التي تسيطر على طرابلس

ليبيا – دان اللواء السابع مشاة في وقت مبكر اليوم الاربعاء الجريمة البشعة التي اقترفتها من وصفهم بـ”مليشيا تتبع المدعو الحبش” التي تتخذ من عين زارة مقرا لها،

اللواء السابع أوضح في بيانه الذي تلقت المرصد نسخة منه بأن تلك “المليشيا” قد أقدمت يوم الثلاثاء على تصفية عائلة الشاب “عبدو جمال الحمادي” من مدينة ترهونة على الهوية وهم: الشاب وامه وأباه وخالته وخاله ، مضيفاً بأن تلك “الميليشيا” قامت أيضاً بالقبض على الأخ الأصغر لعبدو.

وحذر البيان من وصفهم بـ” المليشيا ” من المساس بالشاب ، مطالباً الحكومة والجهات المعنية والبعثة الأممية للدعم في ليبيا ضرورة التدخل فوراً لاطلاق سراح الشاب وكف يد تلك “المليشيا” ومحاسبتها عن جريمتها البشعة.

ويتوعد اللواء السابع من وصفهم بـ”المجرمين” الذين أقدموا على هذه الجريمة البشعة بالملاحقة والقصاص ، مبيناً أن مثل هذه الجرائم تزيد من فضح سلوكيات من وصفهم بـ”المليشيات التى تسيطر على طرابلس”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية