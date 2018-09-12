من هي الجهة الجديدة التي أعلنت مسؤوليتها عن قصف مطار معيتيقة؟!

أعلنت مجموعة تطلق على نفسها اسم ” حراك شباب طرابلس “اليوم الأربعاء، مسؤوليتها عن قصف مطار معيتيقة الدولي ،مساء أمس الثلاثاء.

وأظهر الحراك، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعى “الفيس بوك” مقطع مصور يظهر من خلاله «عملية إطلاق الصواريخ نحو المطار» تنفيذاً لما أعلن عنه، في وقت سابق، عن قصفه للمطار.

جدير بالذكر أن الحراك طالب كل الموظفين والعاملين بالمطار من الخروج فوراً و تسليمه للدولة وذلك قبل نحو ساعة من قصفه، مشددة على أنه حال عدم الاستجابة لمطالبهم فإنها سوف تقوم بقصف المطار بالصواريخ.

المصدر: المتوسط

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