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تجدد اشتباكات طرابلس.. ومعيتيقة بين النيران 

تم النشر منذُ 49 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تجددت الاشتباكات المُسلحة في طرابلس في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء في طريق المطار ومحيط شارع الخلاطات، بالقرب من خزانات النفط، في اختراق لقرار وقف إطلاق النار المعلن عنه من قبل البعثة الأممية.

وسقط ما يزيد عن 3 قذائف في قاعدة معيتيقة الجوية خلال الاشتباكات، فيما سُمعت أصوات تبادل إطلاق النار بشكل كبير جنوبي العاصمة.

وتبنى تنظيم عرف عن نفسه باسم حراك “شباب طرابلس” الهجوم؛ متوعدا قوة الردع الخاصة، ومطالبا بتسليم المطار إلى الدولة.

وسارع مطار معيتيقة إلى ترحيل كامل الطائرات إلى مطار مصراتة، عقب اندلاع الاشتباكات المُسلحة بالقرب من موقعه.

وأكد المطار أن كامل الطائرات بحالة جيدة ولم يُصب أي منها بأضرار.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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