اللواء السابع يتوعد قتلة «عائلة الحمادي» بالملاحقة والقصاص

أصدر المكتب الإعلامي باللواء السابع مشاة، بيانًا صحفيًا بشأن حادث القتل والتصفية على الهوية التي تقوم بها مليشيات طرابلس.

وأدان بيان اللواء السابع مشاة -الذي تحصلت «المتوسط» على نسخة منه- الجريمة البشعة التي اقترفتها مليشيا تابعة للمدعو «الخبش» التي تتخذ من عين زارة مقرًا لها.

وتابع البيان، أن «هذه المليشيا أقدمت أمس الثلاثاء على تصفية عائلة الشاب «عبدو جمال الحمادي» من مدينة ترهونة على الهوية وهم: الشاب وأمه وأباه وخالته وخاله. كما قامت المليشيا أيضًا بالقبض على الأخ الأصغر لعبدو».

وحذر البيان «هذه المليشيا من المساس بالشباب، مطالبًا الحكومة والجهات المعنية والبعثة الأممية للدعم في ليبيا بضرورة التدخل فورًا لاطلاق سراح الشاب وكف يد هذه المليشيا ومحاسبتها على جريمتها البشعة»

وختم اللواء السابع بيانه، متوعدًا المجرمين الذين أقدموا على هذه الجريمة البشعة بالملاحقة والقصاص حيث أن مثل هذه الجرائم تزيد من فضح سلوكيات تلك المليشيات التي تسيطر على طرابلس.

جدير بالذكر، أنه تم أمس الثلاثاء العثور على 4 جثث بداخل سيارة نوع «داو لاسيتو» لون أبيض، حيث تبين أنه تم تصفية الأسرة بالرصاص، وذلك بمنطقة القره بوللي القويعة طريق الساحلي مقابل مسجد رفعت الأنصاري، حيث قام المجرمون بركن السيارة ولاذوا بالهروب.

