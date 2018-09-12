كيف تناول “برلمان أوروبا”.. أزمة ليبيا؟

عقد البرلمان الأوروبي جلسة عامة في وقت متأخر من ليل يوم الثلاثاء، فيما لوحظ أن أزمة ليبيا المفتوحة على “احتمالات كثيرة” قد استغرقت “الوقت الأكبر” من الجلسة البرلمانية الأوروبية، في ما بدا أنه “اهتمام أوروبي مُضاعف” بأزمة ليبيا، إذ ألقت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدركا موغيريني كلمة أمام الجلسة، بخصوص أزمة ليبيا، إذ تحدثت أولاً عن “الفوضى الأمنية” التي تقف “عائقاً وحائلاً” أمام عملية سياسية واضحة المعالم في ليبيا، فيما يمكن أن تُوجَز كلمة موغيريني في “النقاط المهمة” التالية:

-تقول موغيريني إن ليبيا تعيش “لحظة مأساوية” تتطلب دعماً قوياً من الاتحاد الأوروبي

-تتنافس مليشيات مسلحة في طرابلس –بحسب موغيريني- على “الموارد والسلطة”

-الفوضى الأمنية تُعكّر العملية السياسية.. وتُهدّد “بنية تحتية مهمة” في ليبيا

-وقف إطلاق النار في العاصمة يبدو هشّاً.. وأكدت لمسؤولين ليبيين على الدعم الأوروبي

-الليبيون يريدون الاقتراع ب”حرية ويُسْر”.. 2.5 مليون ليبي سجّلوا لدى مفوضية الانتخابات

-يجب أن يسبق الانتخابات “دستور متين”.. لا يجب أن يُنْتخب الرئيس في ظل “فراغ قانوني”

-نقوم بتقييم دوري ل”عملية صوفيا” البحرية.. وتعاوننا العسكري مع السلطات الليبية

-إيرادات النفط يجب أن تُدار بطريقة “عادلة وشفّافة”.. التدهور المعيشي ليس مقبولاً

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