سيالة يجري سلسلة مباحثات على هامش اجتماع جامعة الدول على المستوى الوزاري

شارك الوزير محمد الطاهر سيالة وزير الخارجية المفوض في أجتماع الدورة 150 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء خارجية الدول العربية أمس الثلاثاء .

وبحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية، عقد الوزير عقب انتهاء وقائع الجلسة الإفتتاحية سلسلة مباحثات مع كل من نظيره التونسي خميس الجهيناوي، وكذلك عبدالقادر مساهل وزير خارجية الجزائر، إضافة إلى وزير خارجية لبنان جبران باسيل.

وشمل اللقاء الذي عقد مع وزير الخارجية التونسية خميس الجهيناوي، مناقشة التعاون الثنائي، ومستجدات الأزمة الليبية .

وبحث وزير الخارجية محمد سيالة مع عبد القادر مساهل وزير خارجية الجزائر، العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين الجارين وسبل تعزيزها.

وحول لقائه بوزير خارجية لبنان جبران باسيل، بحث الجانبان، العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الليبي واللبناني .

ومن المتوقع أن يعقد سيالة في وقت لاحق اليوم الأربعاء، عدة لقاءات واجتماعات مع نظرائه من وزراء الخارجية العرب، ضمن إطار مباحثاته بالقاهرة على هامش أعمال أجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري المنعقدة بالعاصمة القاهرة بجمهورية مصر العربية الشقيقة بمقر جامعة الدول العربية.

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