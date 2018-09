«السلام بني وليد» ترسل شحنة مساعدات إلى ترهونة لتوزيعها على نازحي طرابلس

المتوسط:

قامت جمعية السلام بني وليد للأعمال الخيرية، مساء أمس الثلاثاء، بتسيير شحنة تحوي مساعدات غذائية وحفاظات وحليب أطفال إلى مدينة ترهونة.

وأوضح الحساب الرسمي للجمعية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن شحنة المساعدات استلمتها «مؤسسة أبناء ترهونة للأعمال الخيرية والتنمية» لتوزيعها على نازحي مناطق التوتر بمدينة طرابلس والمقيمين بمدينة ترهونة.

وتقدمت الجمعية بالشكر لشريكها في هذا العمل مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة والقائمين على مؤسسة أبناء ترهونة للأعمال الخيرية لحسن استقبالهم وتعاونهم.

