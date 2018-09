المتوسط:

أفاد مطار معيتيقة الدولي، أن جميع الرحلات ستكون من وإلى مطار مصراتة، وأنه سيتم مباشرة الرحلات للشركات الناقلة حال وصول التجهيزات والموظفين وأطقم الطائرات للمطار كلا حسب جاهزيته.

وأوضح الحساب الرسمي للمطار على موقع التواصل الاجتماعي، فيس بوك، أنه لا يوجد توقيتات محددة لإقلاع الطائرات نظرا للظروف الراهنة، كما أنه من الصعب توفير مواصلات نقل للمسافرين حاليا.

وكان مطار معيتيقة قد أعلن صباح اليوم الأربعاء، ترحيل جميع الطائرات من مطار معيتيقة الدولي وذلك بعد صدور تعليمات بوقف الملاحة الجوية بالمطار ونقل الرحلات إلى مطار مصراتة الدولي.

جاء ذلك على إثر تعرض محيط مطار معيتيقة قد تعرض في وقت مبكر صباح اليوم الأربعاء إلى إطلاق صاروخي، وأعلنت مجموعة تطلق على نفسها اسم «حراك شباب طرابلس» مسؤوليتها عن التنفيذ

وأظهر الحراك، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، مقطع مصور يظهر من خلاله «عملية إطلاق الصواريخ نحو المطار» تنفيذاً لما أعلن عنه، في وقت سابق، عن قصفه للمطار.

جدير بالذكر أن الحراك طالب كل الموظفين والعاملين بالمطار من الخروج فوراً و تسليمه للدولة وذلك قبل نحو ساعة من قصفه، مشددة على أنه حال عدم الاستجابة لمطالبهم فإنها سوف تقوم بقصف المطار بالصواريخ.

كما أعلنت مصلحة المطارات لجميع المسافرين وشركات الطيران تعليق الحركة الجوية بالمطار نتيجة سقوط قذيفة على الجانب الجوي من المطار، ودون وجود أي أضرار أو خسائر تذكر.

وذكرت المصلحة، أنه جرى تحويل جميع الرحلات إلى مطار مصراتة الدولي إلى حين إشعار آخر.

The post «معيتيقة الدولي»: مطار مصراتة سيباشر جميع رحلات الشركات الناقلة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية