اخبار ليبيا الان

ما سبب تشكيك المنظمة الليبية لحقوق الإنسان في رواية الهجوم على المؤسسة الوطنية للنفط؟

تم النشر منذُ 16 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

 

أعربت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان، عن انشغالها الكبير ،من تردي الأوضاع الأمنية بالعاصمة طرابلس ، ومن تداعيات الهجوم الارهابي الذي استهدف المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس صباح يوم الاثنين 10 / سبتمبر 2018 م  ،حيث كان مندوب المنظمة بالعاصمة طرابلس بعين المكان وتابع اجراءات اخلاء الموظفين ، وتعامل قوة الردع الخاصة مع المهاجمين الذين اقتحموا مقر المؤسسة الوطنية للنفط الحصين وسط هلع وحيرة كل العاملين بالمؤسسة .

و أشارت المنظمة في يبان إلى ان المهاجمين كان عددهم ( 6 ) أشخاص من ذوي البشرة السمراء ويعتقد انهم من اصول افريقية  ،كما أشارت أن الهجوم أدى إلى مقتل ( 2 ) من موظفي المؤسسة وإصابة ( 13 ) آخرين بإصابات متفاوتة

و عبّرت المنظمة عن استغرابها الشديد من ردود الافعال من الجهات الرسمية بحكومة الوفاق الوطني ، وتضع المواطن الليبي أمام تساؤلات عديدة ومهمة بشأن ما حصل ألا وهي :

* .. أين الأجهزة الأمنية التي تتولي حماية المؤسسة ، و كل الإجراءات الأمنية المتبعة و المتمثلة في الأجهزة الكاشفة للأسلحة والمعادن وصفارات الإنذار ، والتعامل المباشرة مع كل الاختراقات الأمنية .

* .. بالنظر إلي الصور التي تحصلت عليها المنظمة الليبية لحقوق الإنسان وكل الجهات الإعلامية والحقوقية للمهاجمين ، والتي تدل علي أن المهاجمين من ذوي البشرة السمراء ، ودخولهم مقر المؤسسة وتجولهم بكل طوابقه كان بكل أريحية ، ولا تدل صورهم المسربة علي انتمائهم لتنظيم الدولة ( داعش ) أو أي جماعات متطرفة ، ناهيك علي عدم تبني التنظيم لهذه العملية ، خلاف الهجوم علي المفوضية العليا للانتخابات .

* .. اختلاف التصريحات عن وجود رئيس المؤسسة الوطنية للنفط وكبار الموظفين داخل المؤسسة ، وتسريب بعض المعلومات عن قضايا فساد بعقود التوريد

هذا و طالبت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان حكومة الوفاق الوطني بتحمل مسؤولياتها في الكشف عن الحقائق ، وتكليف جهات نظمية متخصصة ومحترفة لحماية كل المرافق الحيوية بالدولة الليبية ، بدل المليشيات المسلحة التي لا هم لها إلا اكتساب وسرقة الأموال وابتزاز المسؤولين وإذلال المواطنين في كل المرافق الحيوية والمصارف والموانئ والمطارات وخاصة بالعاصمة طرابلس .

كما طالبت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان بإجراءات تحقيق عاجل في هذا العمل ، والتأكيد علي هوية المهاجمين والأغراض التي من خلالها تم القيام بهذا العمل ، ومن الجهات التي نفذته والتي تقف وراءه و محاسبة كل الجهات الأمنية القائمة علي تأمين المؤسسة وإحالتهم للتحقيق ، وبيان مدي سلامة الإجراءات المتبعة وصلاحية الأجهزة قبل وأثناء الهجوم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية

عن مصدر الخبر

جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك