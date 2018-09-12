ما سبب تشكيك المنظمة الليبية لحقوق الإنسان في رواية الهجوم على المؤسسة الوطنية للنفط؟

أعربت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان، عن انشغالها الكبير ،من تردي الأوضاع الأمنية بالعاصمة طرابلس ، ومن تداعيات الهجوم الارهابي الذي استهدف المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس صباح يوم الاثنين 10 / سبتمبر 2018 م ،حيث كان مندوب المنظمة بالعاصمة طرابلس بعين المكان وتابع اجراءات اخلاء الموظفين ، وتعامل قوة الردع الخاصة مع المهاجمين الذين اقتحموا مقر المؤسسة الوطنية للنفط الحصين وسط هلع وحيرة كل العاملين بالمؤسسة .

و أشارت المنظمة في يبان إلى ان المهاجمين كان عددهم ( 6 ) أشخاص من ذوي البشرة السمراء ويعتقد انهم من اصول افريقية ،كما أشارت أن الهجوم أدى إلى مقتل ( 2 ) من موظفي المؤسسة وإصابة ( 13 ) آخرين بإصابات متفاوتة

و عبّرت المنظمة عن استغرابها الشديد من ردود الافعال من الجهات الرسمية بحكومة الوفاق الوطني ، وتضع المواطن الليبي أمام تساؤلات عديدة ومهمة بشأن ما حصل ألا وهي :

* .. أين الأجهزة الأمنية التي تتولي حماية المؤسسة ، و كل الإجراءات الأمنية المتبعة و المتمثلة في الأجهزة الكاشفة للأسلحة والمعادن وصفارات الإنذار ، والتعامل المباشرة مع كل الاختراقات الأمنية .

* .. بالنظر إلي الصور التي تحصلت عليها المنظمة الليبية لحقوق الإنسان وكل الجهات الإعلامية والحقوقية للمهاجمين ، والتي تدل علي أن المهاجمين من ذوي البشرة السمراء ، ودخولهم مقر المؤسسة وتجولهم بكل طوابقه كان بكل أريحية ، ولا تدل صورهم المسربة علي انتمائهم لتنظيم الدولة ( داعش ) أو أي جماعات متطرفة ، ناهيك علي عدم تبني التنظيم لهذه العملية ، خلاف الهجوم علي المفوضية العليا للانتخابات .

* .. اختلاف التصريحات عن وجود رئيس المؤسسة الوطنية للنفط وكبار الموظفين داخل المؤسسة ، وتسريب بعض المعلومات عن قضايا فساد بعقود التوريد

هذا و طالبت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان حكومة الوفاق الوطني بتحمل مسؤولياتها في الكشف عن الحقائق ، وتكليف جهات نظمية متخصصة ومحترفة لحماية كل المرافق الحيوية بالدولة الليبية ، بدل المليشيات المسلحة التي لا هم لها إلا اكتساب وسرقة الأموال وابتزاز المسؤولين وإذلال المواطنين في كل المرافق الحيوية والمصارف والموانئ والمطارات وخاصة بالعاصمة طرابلس .

كما طالبت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان بإجراءات تحقيق عاجل في هذا العمل ، والتأكيد علي هوية المهاجمين والأغراض التي من خلالها تم القيام بهذا العمل ، ومن الجهات التي نفذته والتي تقف وراءه و محاسبة كل الجهات الأمنية القائمة علي تأمين المؤسسة وإحالتهم للتحقيق ، وبيان مدي سلامة الإجراءات المتبعة وصلاحية الأجهزة قبل وأثناء الهجوم.

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