في تصريح لـ كورييري ديلا سيرا.. السراج: تصريحات حفتر بشأن تحرير طرابلس تصرف غير مسؤول

ليبيا – علق رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج على تصريحات القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر بشأن تحرير العاصمة طرابلس واصفاً إياها بالتصرف “غير المسؤول”.

السراج نوّه خلال مقابلة أجرتها معه صحيفة “كورييري ديلا سيرا” ونقلتها وكالة “آكي” الإيطالية المشير حفتر إلى أن الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في باريس إعتمدت العمل معاً من أجل أهداف مشتركة وضد المبادرات الأحادية.

وأضاف :”لقد قلنا أنه يجب تفضيل الحوار وأن أي انتهاك لهذه الاتفاقيات سيكون ضاراً للجميع ومن الواضح أن هذه التصريحات الحربية الأخيرة تتناقض مع روح إتفاق باريس، كما كان خطيراً إرسال قوات لاحتلال موانئ وآبار النفط والغاز شرقي سرت”.

رئيس المجلس الرئاسي تابع محذراً :”إنه ضرر يطال ليبيا بأكملها، أي هجوم عسكري على العاصمة عمل غير مسؤول ويدفع البلاد إلى حرب أهلية وبالتأكيد طرابلس لكل الليبيين ولأي شخص الحق في القدوم والبقاء كمواطن حر ومسالم”.

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