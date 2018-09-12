مساهل: حل الأزمة الليبية مرهون بتقريب وجهات النظر بين الفرقاء

دعا وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل في خطابه أمام الدورة العادية 150 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، إلى تغليب المقاربة السياسية من أجل حل الأزمات في العالم العربي.

وأعرب مساهل خلال كلمته، عن أسفه للاشتباكات الأخيرة التي شهدتها ضواحي العاصمة الليبية طرابلس، والتي خلفت العديد من القتلى والجرحى بما فيهم المدنيين.

وبين وزير الخارجية الجزائري في هذا الصدد، أن حل الأزمة الليبية الراهنة، يكمن عن طريق تقريب وجهات نظر الفرقاء الليبيين، وتشجيع الحوار الشامل ، بما يحفظ وحـدة وسيادة وأمن واستقرار ليبيا.

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